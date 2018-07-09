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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.523 -2,69 BIST SINAİ 121.336 0,22 BIST GIDA, İÇECEK 115.700 0,29 BIST TEKSTIL, DERİ 27.853 0,26 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.737 0,92 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.802 -0,04 BIST TAŞ, TOPRAK 75.954 0,19 BIST METAL ANA 283.303 0,38 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.342 0,32 BIST MADENCİLİK 64.559 0,15 BIST HİZMETLER 71.144 0,56 BIST ELEKTRİK 4.222 0,15 BIST ULAŞTIRMA 148.525 3,75 BIST TURİZM 7.364 -0,24 BIST TİCARET 170.916 -1,22 BIST İLETİŞİM 31.846 0,57 BIST SPOR 43.371 -0,50 BIST İNŞAAT 75.839 0,27 BIST MALİ 111.295 0,50 BIST BANKA 135.867 0,71 BIST SİGORTA 309.129 -0,64 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 62.291 0,19 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.349 0,28 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.928 0,20 BIST TEKNOLOJİ 110.672 2,49 BIST BİLİŞİM 20.924 -0,69 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.021 -0,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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