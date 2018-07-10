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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.237 -2,20 BIST SINAİ 120.502 -0,69 BIST GIDA, İÇECEK 114.721 -0,85 BIST TEKSTIL, DERİ 27.451 -1,44 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.654 -2,22 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.777 -1,03 BIST TAŞ, TOPRAK 74.372 -2,08 BIST METAL ANA 285.995 0,95 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.099 -1,67 BIST MADENCİLİK 62.606 -3,03 BIST HİZMETLER 68.420 -3,83 BIST ELEKTRİK 4.137 -2,02 BIST ULAŞTIRMA 141.875 -4,48 BIST TURİZM 7.112 -3,42 BIST TİCARET 167.367 -2,08 BIST İLETİŞİM 29.972 -5,88 BIST SPOR 41.522 -4,26 BIST İNŞAAT 74.090 -2,31 BIST MALİ 106.002 -4,76 BIST BANKA 127.062 -6,48 BIST SİGORTA 295.210 -4,50 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 59.589 -4,34 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.743 -2,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 33.520 -4,03 BIST TEKNOLOJİ 110.085 -0,53 BIST BİLİŞİM 19.891 -4,94 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.384 -2,77(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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