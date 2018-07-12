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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.254 -0,22 BIST SINAİ 111.825 -4,28 BIST GIDA, İÇECEK 102.951 -5,71 BIST TEKSTIL, DERİ 25.242 -1,83 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.265 0,38 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 91.548 -4,40 BIST TAŞ, TOPRAK 71.687 -0,80 BIST METAL ANA 265.892 -5,87 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.811 -3,18 BIST MADENCİLİK 58.065 1,16 BIST HİZMETLER 65.066 -0,15 BIST ELEKTRİK 3.885 -1,06 BIST ULAŞTIRMA 141.108 4,85 BIST TURİZM 6.576 0,04 BIST TİCARET 159.569 -2,69 BIST İLETİŞİM 27.550 -0,63 BIST SPOR 38.995 1,67 BIST İNŞAAT 71.613 0,50 BIST MALİ 97.703 -0,90 BIST BANKA 114.436 -0,82 BIST SİGORTA 280.678 -2,55 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.994 2,99 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 73.013 -0,94 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.218 -1,03 BIST TEKNOLOJİ 104.134 2,28 BIST BİLİŞİM 18.720 0,25 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.374 -0,34(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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