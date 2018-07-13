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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.044 1,46 BIST SINAİ 111.954 0,12 BIST GIDA, İÇECEK 105.241 2,22 BIST TEKSTIL, DERİ 25.159 -0,33 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.928 1,50 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 93.169 1,77 BIST TAŞ, TOPRAK 72.291 0,84 BIST METAL ANA 261.614 -1,61 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.036 -0,63 BIST MADENCİLİK 56.492 -2,71 BIST HİZMETLER 65.793 1,12 BIST ELEKTRİK 3.935 1,28 BIST ULAŞTIRMA 144.694 2,54 BIST TURİZM 6.762 2,83 BIST TİCARET 162.584 1,89 BIST İLETİŞİM 27.255 -1,07 BIST SPOR 39.742 1,92 BIST İNŞAAT 72.693 1,51 BIST MALİ 97.955 0,26 BIST BANKA 113.711 -0,63 BIST SİGORTA 282.945 0,81 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.331 0,61 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.154 1,56 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.333 0,37 BIST TEKNOLOJİ 104.036 -0,09 BIST BİLİŞİM 18.686 -0,18 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.129 3,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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