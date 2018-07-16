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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.813 3,21 BIST SINAİ 112.423 0,42 BIST GIDA, İÇECEK 105.634 0,37 BIST TEKSTIL, DERİ 25.646 1,93 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.958 2,29 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 93.744 0,62 BIST TAŞ, TOPRAK 72.824 0,74 BIST METAL ANA 263.861 0,86 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.913 -0,10 BIST MADENCİLİK 54.482 -3,56 BIST HİZMETLER 66.177 0,58 BIST ELEKTRİK 3.901 -0,88 BIST ULAŞTIRMA 148.569 2,68 BIST TURİZM 6.795 0,49 BIST TİCARET 162.350 -0,14 BIST İLETİŞİM 27.288 0,12 BIST SPOR 40.462 1,81 BIST İNŞAAT 72.655 -0,05 BIST MALİ 96.637 -1,35 BIST BANKA 110.379 -2,93 BIST SİGORTA 281.449 -0,53 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.579 0,45 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.714 0,75 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.158 -0,56 BIST TEKNOLOJİ 107.118 2,96 BIST BİLİŞİM 19.052 1,96 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.032 -0,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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