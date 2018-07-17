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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 19:29 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.174 0,64 BIST SINAİ 115.242 2,51 BIST GIDA, İÇECEK 105.559 -0,07 BIST TEKSTIL, DERİ 25.721 0,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.377 3,09 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 95.330 1,69 BIST TAŞ, TOPRAK 74.295 2,02 BIST METAL ANA 275.712 4,49 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.317 1,96 BIST MADENCİLİK 57.068 4,75 BIST HİZMETLER 67.584 2,13 BIST ELEKTRİK 3.965 1,65 BIST ULAŞTIRMA 156.688 5,46 BIST TURİZM 6.963 2,48 BIST TİCARET 164.376 1,25 BIST İLETİŞİM 27.592 1,11 BIST SPOR 41.290 2,05 BIST İNŞAAT 72.766 0,15 BIST MALİ 97.716 1,12 BIST BANKA 112.037 1,50 BIST SİGORTA 285.976 1,61 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.239 2,99 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.226 0,69 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.279 0,39 BIST TEKNOLOJİ 114.388 6,79 BIST BİLİŞİM 19.894 4,42 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.129 0,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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