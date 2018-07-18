Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.521 -1,14 BIST SINAİ 116.047 0,70 BIST GIDA, İÇECEK 107.085 1,45 BIST TEKSTIL, DERİ 25.926 0,80 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.477 0,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 94.310 -1,07 BIST TAŞ, TOPRAK 74.669 0,50 BIST METAL ANA 283.034 2,66 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.293 -0,82 BIST MADENCİLİK 58.397 2,33 BIST HİZMETLER 68.870 1,90 BIST ELEKTRİK 3.983 0,45 BIST ULAŞTIRMA 158.382 1,08 BIST TURİZM 6.862 -1,46 BIST TİCARET 169.218 2,95 BIST İLETİŞİM 28.337 2,70 BIST SPOR 41.196 -0,23 BIST İNŞAAT 72.539 -0,31 BIST MALİ 97.895 0,18 BIST BANKA 112.714 0,60 BIST SİGORTA 288.607 0,92 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 58.507 2,21 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.068 -0,21 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.959 -1,02 BIST TEKNOLOJİ 113.050 -1,17 BIST BİLİŞİM 19.676 -1,10 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.327 0,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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