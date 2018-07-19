Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.434 -0,15 BIST SINAİ 117.144 0,95 BIST GIDA, İÇECEK 107.285 0,19 BIST TEKSTIL, DERİ 26.778 3,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.753 0,58 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 93.870 -0,47 BIST TAŞ, TOPRAK 74.540 -0,17 BIST METAL ANA 287.105 1,44 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.214 2,35 BIST MADENCİLİK 61.054 4,55 BIST HİZMETLER 69.591 1,05 BIST ELEKTRİK 3.994 0,27 BIST ULAŞTIRMA 158.418 0,02 BIST TURİZM 7.122 3,80 BIST TİCARET 174.294 3,00 BIST İLETİŞİM 28.289 -0,17 BIST SPOR 41.369 0,42 BIST İNŞAAT 72.847 0,43 BIST MALİ 98.296 0,41 BIST BANKA 111.638 -0,95 BIST SİGORTA 289.430 0,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 58.552 0,08 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.909 2,45 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.069 0,35 BIST TEKNOLOJİ 112.660 -0,35 BIST BİLİŞİM 19.690 0,07 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.195 -0,59(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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