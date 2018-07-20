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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.579 0,26 BIST SINAİ 118.399 1,07 BIST GIDA, İÇECEK 108.806 1,42 BIST TEKSTIL, DERİ 27.074 1,11 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.792 0,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.762 3,08 BIST TAŞ, TOPRAK 75.305 1,03 BIST METAL ANA 286.257 -0,30 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.697 0,38 BIST MADENCİLİK 61.214 0,26 BIST HİZMETLER 70.636 1,50 BIST ELEKTRİK 4.038 1,10 BIST ULAŞTIRMA 158.566 0,09 BIST TURİZM 7.151 0,41 BIST TİCARET 176.077 1,02 BIST İLETİŞİM 29.191 3,19 BIST SPOR 42.008 1,54 BIST İNŞAAT 75.192 3,22 BIST MALİ 99.391 1,11 BIST BANKA 113.956 2,08 BIST SİGORTA 288.732 -0,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 58.283 -0,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.767 -0,18 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.468 1,28 BIST TEKNOLOJİ 112.397 -0,23 BIST BİLİŞİM 19.922 1,18 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.502 1,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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