Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.392 1,44 BIST SINAİ 119.058 0,56 BIST GIDA, İÇECEK 108.159 -0,59 BIST TEKSTIL, DERİ 27.228 0,57 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.121 0,69 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.585 0,85 BIST TAŞ, TOPRAK 75.598 0,39 BIST METAL ANA 287.037 0,27 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.941 0,97 BIST MADENCİLİK 62.757 2,52 BIST HİZMETLER 71.285 0,92 BIST ELEKTRİK 4.137 2,47 BIST ULAŞTIRMA 163.173 2,91 BIST TURİZM 7.243 1,28 BIST TİCARET 175.642 -0,25 BIST İLETİŞİM 29.288 0,33 BIST SPOR 41.985 -0,05 BIST İNŞAAT 75.113 -0,11 BIST MALİ 101.441 2,06 BIST BANKA 117.465 3,08 BIST SİGORTA 288.137 -0,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.097 -3,75 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.567 1,04 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.804 1,07 BIST TEKNOLOJİ 114.755 2,10 BIST BİLİŞİM 20.154 1,17 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.506 0,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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