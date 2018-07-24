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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 19:29 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.329 -0,11 BIST SINAİ 116.192 -2,41 BIST GIDA, İÇECEK 105.848 -2,14 BIST TEKSTIL, DERİ 26.534 -2,55 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.175 -1,96 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.638 -0,97 BIST TAŞ, TOPRAK 74.251 -1,78 BIST METAL ANA 276.067 -3,82 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.244 -2,87 BIST MADENCİLİK 61.739 -1,62 BIST HİZMETLER 69.091 -3,08 BIST ELEKTRİK 4.039 -2,37 BIST ULAŞTIRMA 157.322 -3,59 BIST TURİZM 7.198 -0,63 BIST TİCARET 172.081 -2,03 BIST İLETİŞİM 27.893 -4,76 BIST SPOR 40.472 -3,60 BIST İNŞAAT 75.372 0,34 BIST MALİ 97.564 -3,82 BIST BANKA 110.782 -5,69 BIST SİGORTA 286.587 -0,54 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.975 -3,78 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.299 -1,63 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.071 -2,30 BIST TEKNOLOJİ 110.265 -3,91 BIST BİLİŞİM 19.566 -2,92 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.321 -0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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