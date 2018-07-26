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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.061 -2,59 BIST SINAİ 118.329 -0,18 BIST GIDA, İÇECEK 107.641 0,49 BIST TEKSTIL, DERİ 27.224 -0,57 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.778 -1,23 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.992 0,35 BIST TAŞ, TOPRAK 76.423 0,02 BIST METAL ANA 279.952 -1,06 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 126.962 0,70 BIST MADENCİLİK 62.600 -2,02 BIST HİZMETLER 71.159 -0,21 BIST ELEKTRİK 4.035 -1,35 BIST ULAŞTIRMA 162.822 -3,57 BIST TURİZM 7.702 1,96 BIST TİCARET 172.828 -0,60 BIST İLETİŞİM 30.034 4,21 BIST SPOR 40.590 -1,47 BIST İNŞAAT 74.822 -2,29 BIST MALİ 101.407 -0,77 BIST BANKA 116.345 -1,31 BIST SİGORTA 286.664 -0,26 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.451 -1,71 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.729 -0,09 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.623 -0,52 BIST TEKNOLOJİ 109.445 -3,41 BIST BİLİŞİM 19.926 -0,18 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.476 -0,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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