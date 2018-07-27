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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 18:53 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.139 0,14 BIST SINAİ 118.933 0,51 BIST GIDA, İÇECEK 107.174 -0,43 BIST TEKSTIL, DERİ 27.248 0,09 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.110 0,70 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.813 0,83 BIST TAŞ, TOPRAK 77.070 0,85 BIST METAL ANA 282.002 0,73 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.244 0,22 BIST MADENCİLİK 62.607 0,01 BIST HİZMETLER 71.807 0,91 BIST ELEKTRİK 4.070 0,86 BIST ULAŞTIRMA 165.280 1,51 BIST TURİZM 7.811 1,41 BIST TİCARET 173.892 0,62 BIST İLETİŞİM 30.206 0,57 BIST SPOR 40.553 -0,09 BIST İNŞAAT 76.781 2,62 BIST MALİ 102.452 1,03 BIST BANKA 117.198 0,73 BIST SİGORTA 287.049 0,13 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.548 0,18 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.085 1,72 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.678 0,18 BIST TEKNOLOJİ 108.509 -0,85 BIST BİLİŞİM 19.932 0,03 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.482 0,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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