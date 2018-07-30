Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.077 -0,11 BIST SINAİ 119.638 0,59 BIST GIDA, İÇECEK 109.110 1,81 BIST TEKSTIL, DERİ 27.044 -0,75 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.804 1,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.651 -0,16 BIST TAŞ, TOPRAK 78.087 1,32 BIST METAL ANA 283.894 0,67 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.846 1,26 BIST MADENCİLİK 61.734 -1,39 BIST HİZMETLER 72.192 0,54 BIST ELEKTRİK 4.072 0,04 BIST ULAŞTIRMA 165.973 0,42 BIST TURİZM 8.038 2,91 BIST TİCARET 173.539 -0,20 BIST İLETİŞİM 30.541 1,11 BIST SPOR 40.381 -0,43 BIST İNŞAAT 78.435 2,15 BIST MALİ 102.952 0,49 BIST BANKA 118.019 0,70 BIST SİGORTA 282.372 -1,63 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.193 -0,65 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.374 0,36 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.841 0,52 BIST TEKNOLOJİ 110.062 1,43 BIST BİLİŞİM 19.941 0,05 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.513 0,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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