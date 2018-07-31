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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.201 0,22 BIST SINAİ 119.998 0,30 BIST GIDA, İÇECEK 107.899 -1,11 BIST TEKSTIL, DERİ 27.290 0,91 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.789 -0,03 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.251 0,60 BIST TAŞ, TOPRAK 77.598 -0,63 BIST METAL ANA 284.862 0,34 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.341 0,38 BIST MADENCİLİK 63.490 2,84 BIST HİZMETLER 73.213 1,41 BIST ELEKTRİK 4.077 0,14 BIST ULAŞTIRMA 170.261 2,58 BIST TURİZM 8.071 0,41 BIST TİCARET 174.241 0,40 BIST İLETİŞİM 31.312 2,52 BIST SPOR 40.668 0,71 BIST İNŞAAT 78.407 -0,04 BIST MALİ 103.846 0,87 BIST BANKA 119.336 1,12 BIST SİGORTA 281.255 -0,40 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.641 0,83 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.936 0,70 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.969 0,40 BIST TEKNOLOJİ 109.173 -0,81 BIST BİLİŞİM 20.148 1,04 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.360 -0,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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