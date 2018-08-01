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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.304 0,18 BIST SINAİ 122.153 1,80 BIST GIDA, İÇECEK 107.958 0,05 BIST TEKSTIL, DERİ 27.364 0,27 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.642 -0,30 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 101.968 1,71 BIST TAŞ, TOPRAK 76.314 -1,65 BIST METAL ANA 298.254 4,70 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.940 -0,31 BIST MADENCİLİK 63.732 0,38 BIST HİZMETLER 73.199 -0,02 BIST ELEKTRİK 4.035 -1,04 BIST ULAŞTIRMA 169.270 -0,58 BIST TURİZM 8.144 0,90 BIST TİCARET 172.580 -0,95 BIST İLETİŞİM 31.930 1,98 BIST SPOR 40.653 -0,04 BIST İNŞAAT 76.530 -2,39 BIST MALİ 102.787 -1,02 BIST BANKA 118.442 -0,75 BIST SİGORTA 279.341 -0,68 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.833 0,35 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.728 -1,49 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.698 -0,85 BIST TEKNOLOJİ 109.654 0,44 BIST BİLİŞİM 20.086 -0,31 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.371 0,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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