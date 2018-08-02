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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.384 -3,41 BIST SINAİ 120.759 -1,14 BIST GIDA, İÇECEK 104.742 -2,98 BIST TEKSTIL, DERİ 26.507 -3,13 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.619 -2,10 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.718 -1,23 BIST TAŞ, TOPRAK 74.661 -2,17 BIST METAL ANA 302.526 1,43 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.417 -3,51 BIST MADENCİLİK 61.441 -3,60 BIST HİZMETLER 70.818 -3,25 BIST ELEKTRİK 3.880 -3,83 BIST ULAŞTIRMA 166.272 -1,77 BIST TURİZM 7.854 -3,56 BIST TİCARET 169.251 -1,93 BIST İLETİŞİM 29.898 -6,36 BIST SPOR 38.703 -4,80 BIST İNŞAAT 75.712 -1,07 BIST MALİ 98.998 -3,69 BIST BANKA 113.142 -4,47 BIST SİGORTA 276.116 -1,15 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.455 -4,34 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.350 -2,98 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.929 -2,43 BIST TEKNOLOJİ 104.798 -4,43 BIST BİLİŞİM 19.313 -3,85 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.994 -1,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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