Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.241 1,58 BIST SINAİ 121.209 0,37 BIST GIDA, İÇECEK 107.476 2,61 BIST TEKSTIL, DERİ 26.564 0,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.165 1,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.213 -1,49 BIST TAŞ, TOPRAK 77.014 3,15 BIST METAL ANA 301.038 -0,49 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 126.530 1,70 BIST MADENCİLİK 64.392 4,80 BIST HİZMETLER 71.547 1,03 BIST ELEKTRİK 3.909 0,73 BIST ULAŞTIRMA 171.443 3,11 BIST TURİZM 7.918 0,82 BIST TİCARET 168.970 -0,17 BIST İLETİŞİM 30.062 0,55 BIST SPOR 39.581 2,27 BIST İNŞAAT 76.160 0,59 BIST MALİ 100.601 1,62 BIST BANKA 115.566 2,14 BIST SİGORTA 273.465 -0,96 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.974 0,99 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.953 0,78 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.783 2,76 BIST TEKNOLOJİ 108.627 3,65 BIST BİLİŞİM 19.537 1,16 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.388 1,79(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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