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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.322 0,15 BIST SINAİ 120.070 -0,94 BIST GIDA, İÇECEK 107.049 -0,40 BIST TEKSTIL, DERİ 26.137 -1,61 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.545 -1,29 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.740 -0,48 BIST TAŞ, TOPRAK 75.511 -1,95 BIST METAL ANA 297.755 -1,09 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.886 -2,09 BIST MADENCİLİK 65.373 1,52 BIST HİZMETLER 70.577 -1,36 BIST ELEKTRİK 3.832 -1,97 BIST ULAŞTIRMA 167.494 -2,30 BIST TURİZM 7.608 -3,91 BIST TİCARET 168.386 -0,35 BIST İLETİŞİM 29.475 -1,95 BIST SPOR 39.044 -1,36 BIST İNŞAAT 76.136 -0,03 BIST MALİ 98.589 -2,00 BIST BANKA 112.837 -2,36 BIST SİGORTA 269.792 -1,34 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.986 -1,87 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.666 -1,65 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.317 -1,47 BIST TEKNOLOJİ 105.703 -2,69 BIST BİLİŞİM 19.197 -1,74 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.330 -0,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada endekslerin değişimi

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