Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.416 -0,57 BIST SINAİ 122.512 0,79 BIST GIDA, İÇECEK 109.538 1,46 BIST TEKSTIL, DERİ 26.360 -0,45 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.429 1,02 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.505 0,09 BIST TAŞ, TOPRAK 75.773 0,47 BIST METAL ANA 309.426 1,17 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.368 0,61 BIST MADENCİLİK 66.279 2,07 BIST HİZMETLER 71.883 0,24 BIST ELEKTRİK 3.843 0,53 BIST ULAŞTIRMA 171.069 0,50 BIST TURİZM 7.490 0,08 BIST TİCARET 170.503 0,41 BIST İLETİŞİM 30.174 -0,29 BIST SPOR 39.651 -0,07 BIST İNŞAAT 79.203 1,24 BIST MALİ 102.780 1,30 BIST BANKA 118.431 1,34 BIST SİGORTA 268.002 -0,78 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.749 0,12 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.974 1,54 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.704 0,59 BIST TEKNOLOJİ 106.909 0,06 BIST BİLİŞİM 19.419 1,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.868 1,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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