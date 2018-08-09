Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.333 -1,95 BIST SINAİ 123.659 0,94 BIST GIDA, İÇECEK 111.026 1,36 BIST TEKSTIL, DERİ 26.515 0,59 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.035 -0,81 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 101.836 2,34 BIST TAŞ, TOPRAK 75.755 -0,02 BIST METAL ANA 311.552 0,69 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.055 -1,05 BIST MADENCİLİK 67.249 1,46 BIST HİZMETLER 71.994 0,15 BIST ELEKTRİK 3.868 0,64 BIST ULAŞTIRMA 170.945 -0,07 BIST TURİZM 7.421 -0,92 BIST TİCARET 172.658 1,26 BIST İLETİŞİM 29.915 -0,86 BIST SPOR 39.298 -0,89 BIST İNŞAAT 79.774 0,72 BIST MALİ 102.198 -0,57 BIST BANKA 117.244 -1,00 BIST SİGORTA 268.491 0,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.993 -1,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.713 -0,33 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.026 1,02 BIST TEKNOLOJİ 107.788 0,82 BIST BİLİŞİM 19.425 0,03 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.481 -1,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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