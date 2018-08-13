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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 18:37 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 48.085 -5,30 BIST SINAİ 123.684 0,87 BIST GIDA, İÇECEK 110.737 1,12 BIST TEKSTIL, DERİ 25.441 -0,06 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.439 -3,04 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.101 7,69 BIST TAŞ, TOPRAK 73.992 0,95 BIST METAL ANA 289.327 -3,94 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.853 -0,96 BIST MADENCİLİK 60.281 -3,69 BIST HİZMETLER 68.537 -2,29 BIST ELEKTRİK 3.533 -5,26 BIST ULAŞTIRMA 162.202 -3,29 BIST TURİZM 6.661 -4,53 BIST TİCARET 160.763 -4,09 BIST İLETİŞİM 29.375 0,61 BIST SPOR 33.283 -8,33 BIST İNŞAAT 81.583 3,50 BIST MALİ 93.189 -5,26 BIST BANKA 98.915 -9,78 BIST SİGORTA 275.538 1,82 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.016 -6,90 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.740 0,23 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.738 -4,14 BIST TEKNOLOJİ 101.062 -4,87 BIST BİLİŞİM 18.289 -2,82 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.838 -3,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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