FİNANS

Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 49.722 3,40 BIST SINAİ 124.351 0,54 BIST GIDA, İÇECEK 109.935 -0,72 BIST TEKSTIL, DERİ 26.376 3,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.152 3,86 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.021 -0,07 BIST TAŞ, TOPRAK 76.196 2,98 BIST METAL ANA 286.844 -0,86 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.798 3,24 BIST MADENCİLİK 62.727 4,06 BIST HİZMETLER 67.691 -1,23 BIST ELEKTRİK 3.663 3,71 BIST ULAŞTIRMA 167.902 3,51 BIST TURİZM 6.891 3,45 BIST TİCARET 156.851 -2,43 BIST İLETİŞİM 28.291 -3,69 BIST SPOR 35.659 7,14 BIST İNŞAAT 76.294 -6,48 BIST MALİ 95.121 2,07 BIST BANKA 101.249 2,36 BIST SİGORTA 282.447 2,51 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.646 15,06 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.359 0,78 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.430 5,69 BIST TEKNOLOJİ 107.546 6,42 BIST BİLİŞİM 18.405 0,63 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.469 3,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykotÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot
Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davetYozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi

Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi

BOTAŞ'tan önemli 'dolar kuru' kararı

BOTAŞ'tan önemli 'dolar kuru' kararı

Çinli firma kuru üzümü ABD yerine Türkiye'den alacak

Çinli firma kuru üzümü ABD yerine Türkiye'den alacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

Herşey dahilde üç kategori

Herşey dahilde üç kategori

Haziran'da 2.5 trilyon lira kredi kullanıldı

Haziran'da 2.5 trilyon lira kredi kullanıldı

Petkim Massachusetts Teknoloji Enstitisü “Endüstriyel Bağlantı Programı”na üye oldu

Petkim Massachusetts Teknoloji Enstitisü “Endüstriyel Bağlantı Programı”na üye oldu

Turistler lüks mağazalar önünde yine kuyrukta

Turistler lüks mağazalar önünde yine kuyrukta

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.