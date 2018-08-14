Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 49.722 3,40 BIST SINAİ 124.351 0,54 BIST GIDA, İÇECEK 109.935 -0,72 BIST TEKSTIL, DERİ 26.376 3,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.152 3,86 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.021 -0,07 BIST TAŞ, TOPRAK 76.196 2,98 BIST METAL ANA 286.844 -0,86 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.798 3,24 BIST MADENCİLİK 62.727 4,06 BIST HİZMETLER 67.691 -1,23 BIST ELEKTRİK 3.663 3,71 BIST ULAŞTIRMA 167.902 3,51 BIST TURİZM 6.891 3,45 BIST TİCARET 156.851 -2,43 BIST İLETİŞİM 28.291 -3,69 BIST SPOR 35.659 7,14 BIST İNŞAAT 76.294 -6,48 BIST MALİ 95.121 2,07 BIST BANKA 101.249 2,36 BIST SİGORTA 282.447 2,51 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.646 15,06 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.359 0,78 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.430 5,69 BIST TEKNOLOJİ 107.546 6,42 BIST BİLİŞİM 18.405 0,63 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.469 3,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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