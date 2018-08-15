Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 48.681 -2,09 BIST SINAİ 120.976 -2,71 BIST GIDA, İÇECEK 104.150 -5,26 BIST TEKSTIL, DERİ 26.205 -0,65 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.521 -1,37 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.594 -3,88 BIST TAŞ, TOPRAK 73.992 -2,89 BIST METAL ANA 285.516 -0,46 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.751 -2,42 BIST MADENCİLİK 59.614 -4,96 BIST HİZMETLER 64.038 -5,40 BIST ELEKTRİK 3.515 -4,06 BIST ULAŞTIRMA 155.289 -7,51 BIST TURİZM 6.555 -4,87 BIST TİCARET 154.833 -1,29 BIST İLETİŞİM 25.795 -8,82 BIST SPOR 34.957 -1,97 BIST İNŞAAT 72.647 -4,78 BIST MALİ 92.657 -2,59 BIST BANKA 97.113 -4,08 BIST SİGORTA 274.908 -2,67 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.469 3,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.211 -1,43 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.464 0,11 BIST TEKNOLOJİ 102.333 -4,85 BIST BİLİŞİM 17.233 -6,37 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.047 -1,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
SPK'dan yeni düzenleme: Kaldıraç oranlarında düzenlemeye gitti
Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi
Boydak Holding'den Türk lirasına destek
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı
Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Okuyucu Yorumları 0 yorum