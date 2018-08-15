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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 48.681 -2,09 BIST SINAİ 120.976 -2,71 BIST GIDA, İÇECEK 104.150 -5,26 BIST TEKSTIL, DERİ 26.205 -0,65 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.521 -1,37 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.594 -3,88 BIST TAŞ, TOPRAK 73.992 -2,89 BIST METAL ANA 285.516 -0,46 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.751 -2,42 BIST MADENCİLİK 59.614 -4,96 BIST HİZMETLER 64.038 -5,40 BIST ELEKTRİK 3.515 -4,06 BIST ULAŞTIRMA 155.289 -7,51 BIST TURİZM 6.555 -4,87 BIST TİCARET 154.833 -1,29 BIST İLETİŞİM 25.795 -8,82 BIST SPOR 34.957 -1,97 BIST İNŞAAT 72.647 -4,78 BIST MALİ 92.657 -2,59 BIST BANKA 97.113 -4,08 BIST SİGORTA 274.908 -2,67 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.469 3,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.211 -1,43 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.464 0,11 BIST TEKNOLOJİ 102.333 -4,85 BIST BİLİŞİM 17.233 -6,37 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.047 -1,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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