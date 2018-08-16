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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 48.262 -0,86 BIST SINAİ 115.860 -4,23 BIST GIDA, İÇECEK 101.888 -2,17 BIST TEKSTIL, DERİ 25.286 -3,51 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.167 -0,78 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.214 -3,08 BIST TAŞ, TOPRAK 71.697 -3,10 BIST METAL ANA 265.246 -7,10 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 117.369 -4,38 BIST MADENCİLİK 59.868 0,43 BIST HİZMETLER 62.791 -1,95 BIST ELEKTRİK 3.466 -1,40 BIST ULAŞTIRMA 151.490 -2,45 BIST TURİZM 6.378 -2,70 BIST TİCARET 154.321 -0,33 BIST İLETİŞİM 24.733 -4,12 BIST SPOR 34.558 -1,14 BIST İNŞAAT 72.849 0,28 BIST MALİ 89.786 -3,10 BIST BANKA 94.653 -2,53 BIST SİGORTA 280.002 1,85 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.961 -6,69 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.009 -4,04 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.491 -3,09 BIST TEKNOLOJİ 101.877 -0,45 BIST BİLİŞİM 16.798 -2,52 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.789 -1,23(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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