FİNANS

Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri ( Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 47.889 0,97 BIST SINAİ 119.566 0,70 BIST GIDA, İÇECEK 100.700 0,81 BIST TEKSTIL, DERİ 25.434 2,78 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.319 1,19 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.038 1,74 BIST TAŞ, TOPRAK 73.369 2,14 BIST METAL ANA 280.136 -0,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 119.217 0,16 BIST MADENCİLİK 58.355 0,29 BIST HİZMETLER 64.614 2,12 BIST ELEKTRİK 3.477 0,48 BIST ULAŞTIRMA 156.019 4,06 BIST TURİZM 6.356 0,86 BIST TİCARET 153.791 0,90 BIST İLETİŞİM 26.342 0,57 BIST SPOR 35.393 3,51 BIST İNŞAAT 79.527 9,33 BIST MALİ 93.427 2,14 BIST BANKA 98.493 2,21 BIST SİGORTA 285.478 -0,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.711 -0,72 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.928 2,33 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.560 1,82 BIST TEKNOLOJİ 99.433 0,29 BIST BİLİŞİM 16.619 0,14 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.685 0,36Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdırAli Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır
Pegasus yan gelirleri ile de uçtuPegasus yan gelirleri ile de uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsada endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lavanta balının kilosu 250 lira

Lavanta balının kilosu 250 lira

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.