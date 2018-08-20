Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri ( Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 47.889 0,97 BIST SINAİ 119.566 0,70 BIST GIDA, İÇECEK 100.700 0,81 BIST TEKSTIL, DERİ 25.434 2,78 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.319 1,19 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.038 1,74 BIST TAŞ, TOPRAK 73.369 2,14 BIST METAL ANA 280.136 -0,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 119.217 0,16 BIST MADENCİLİK 58.355 0,29 BIST HİZMETLER 64.614 2,12 BIST ELEKTRİK 3.477 0,48 BIST ULAŞTIRMA 156.019 4,06 BIST TURİZM 6.356 0,86 BIST TİCARET 153.791 0,90 BIST İLETİŞİM 26.342 0,57 BIST SPOR 35.393 3,51 BIST İNŞAAT 79.527 9,33 BIST MALİ 93.427 2,14 BIST BANKA 98.493 2,21 BIST SİGORTA 285.478 -0,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.711 -0,72 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.928 2,33 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.560 1,82 BIST TEKNOLOJİ 99.433 0,29 BIST BİLİŞİM 16.619 0,14 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.685 0,36Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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