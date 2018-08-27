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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 19:35 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 48.637 1,56 BIST SINAİ 121.602 1,70 BIST GIDA, İÇECEK 103.632 2,91 BIST TEKSTIL, DERİ 26.014 2,28 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.145 1,86 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.468 -0,51 BIST TAŞ, TOPRAK 73.698 0,45 BIST METAL ANA 288.080 2,84 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.897 2,25 BIST MADENCİLİK 62.524 7,14 BIST HİZMETLER 65.824 1,87 BIST ELEKTRİK 3.517 1,16 BIST ULAŞTIRMA 160.957 3,16 BIST TURİZM 6.657 4,74 BIST TİCARET 155.920 1,38 BIST İLETİŞİM 26.987 2,45 BIST SPOR 36.380 2,79 BIST İNŞAAT 78.329 -1,51 BIST MALİ 93.759 0,36 BIST BANKA 98.581 0,09 BIST SİGORTA 286.032 0,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.523 1,67 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.133 0,26 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.251 2,26 BIST TEKNOLOJİ 100.726 1,30 BIST BİLİŞİM 17.088 2,82 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.883 0,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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