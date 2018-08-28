Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 50.163 3,14 BIST SINAİ 124.803 2,63 BIST GIDA, İÇECEK 103.953 0,31 BIST TEKSTIL, DERİ 26.773 2,92 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.944 1,77 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.480 1,82 BIST TAŞ, TOPRAK 74.623 1,25 BIST METAL ANA 299.799 4,07 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 126.524 3,80 BIST MADENCİLİK 64.011 2,38 BIST HİZMETLER 67.343 2,31 BIST ELEKTRİK 3.615 2,77 BIST ULAŞTIRMA 164.418 2,15 BIST TURİZM 6.727 1,05 BIST TİCARET 163.086 4,60 BIST İLETİŞİM 26.948 -0,15 BIST SPOR 37.244 2,38 BIST İNŞAAT 79.203 1,12 BIST MALİ 96.547 2,97 BIST BANKA 101.904 3,37 BIST SİGORTA 286.416 0,13 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.129 5,26 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.473 2,92 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.805 1,77 BIST TEKNOLOJİ 105.255 4,50 BIST BİLİŞİM 17.570 2,82 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.272 1,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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