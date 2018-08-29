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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 50.728 1,13 BIST SINAİ 124.064 -0,59 BIST GIDA, İÇECEK 103.655 -0,29 BIST TEKSTIL, DERİ 26.128 -2,41 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.056 2,42 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.486 0,90 BIST TAŞ, TOPRAK 74.757 0,18 BIST METAL ANA 289.868 -3,31 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.674 1,70 BIST MADENCİLİK 62.948 -1,66 BIST HİZMETLER 66.918 -0,63 BIST ELEKTRİK 3.583 -0,88 BIST ULAŞTIRMA 162.118 -1,40 BIST TURİZM 6.683 -0,65 BIST TİCARET 164.729 1,01 BIST İLETİŞİM 26.451 -1,84 BIST SPOR 36.687 -1,49 BIST İNŞAAT 78.832 -0,47 BIST MALİ 96.064 -0,50 BIST BANKA 100.740 -1,14 BIST SİGORTA 283.727 -0,94 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.832 -2,49 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.684 0,26 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.740 -0,21 BIST TEKNOLOJİ 103.078 -2,07 BIST BİLİŞİM 17.390 -1,03 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.234 -0,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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