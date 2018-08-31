Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 50.709 -0,04 BIST SINAİ 124.376 0,25 BIST GIDA, İÇECEK 101.596 -1,99 BIST TEKSTIL, DERİ 26.136 0,03 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.267 0,45 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.146 -2,06 BIST TAŞ, TOPRAK 76.317 2,09 BIST METAL ANA 296.228 2,19 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.239 2,77 BIST MADENCİLİK 61.486 -2,32 BIST HİZMETLER 66.174 -1,11 BIST ELEKTRİK 3.581 -0,07 BIST ULAŞTIRMA 159.454 -1,64 BIST TURİZM 6.710 0,41 BIST TİCARET 166.061 0,81 BIST İLETİŞİM 25.409 -3,94 BIST SPOR 37.251 1,54 BIST İNŞAAT 79.807 1,24 BIST MALİ 95.249 -0,85 BIST BANKA 97.885 -2,83 BIST SİGORTA 284.569 0,30 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.559 -0,54 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.570 1,07 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.017 0,87 BIST TEKNOLOJİ 102.818 -0,25 BIST BİLİŞİM 18.000 3,51 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.993 -1,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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