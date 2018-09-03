Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 50.941 0,46 BIST SINAİ 126.537 1,74 BIST GIDA, İÇECEK 108.659 6,95 BIST TEKSTIL, DERİ 26.646 1,95 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.341 0,16 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.540 0,35 BIST TAŞ, TOPRAK 76.758 0,58 BIST METAL ANA 303.566 2,48 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.799 -0,33 BIST MADENCİLİK 63.452 3,20 BIST HİZMETLER 67.084 1,38 BIST ELEKTRİK 3.597 0,44 BIST ULAŞTIRMA 167.460 5,02 BIST TURİZM 6.910 2,98 BIST TİCARET 166.363 0,18 BIST İLETİŞİM 25.256 -0,60 BIST SPOR 37.332 0,22 BIST İNŞAAT 82.007 2,76 BIST MALİ 95.804 0,58 BIST BANKA 99.207 1,35 BIST SİGORTA 284.720 0,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.733 4,30 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.226 -0,41 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.343 1,02 BIST TEKNOLOJİ 105.742 2,84 BIST BİLİŞİM 18.565 3,14 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.122 0,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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