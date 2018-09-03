FİNANS

Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 19:36 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 50.941 0,46 BIST SINAİ 126.537 1,74 BIST GIDA, İÇECEK 108.659 6,95 BIST TEKSTIL, DERİ 26.646 1,95 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.341 0,16 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.540 0,35 BIST TAŞ, TOPRAK 76.758 0,58 BIST METAL ANA 303.566 2,48 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.799 -0,33 BIST MADENCİLİK 63.452 3,20 BIST HİZMETLER 67.084 1,38 BIST ELEKTRİK 3.597 0,44 BIST ULAŞTIRMA 167.460 5,02 BIST TURİZM 6.910 2,98 BIST TİCARET 166.363 0,18 BIST İLETİŞİM 25.256 -0,60 BIST SPOR 37.332 0,22 BIST İNŞAAT 82.007 2,76 BIST MALİ 95.804 0,58 BIST BANKA 99.207 1,35 BIST SİGORTA 284.720 0,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.733 4,30 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.226 -0,41 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.343 1,02 BIST TEKNOLOJİ 105.742 2,84 BIST BİLİŞİM 18.565 3,14 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.122 0,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNER Hollywood'u rezil eden çekim hatalar! Hollywood'u rezil eden çekim hatalar!
40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu
KSO/Zeytinoğlu: Enflasyonda zirveyi henüz görmemiş olabilirizKSO/Zeytinoğlu: Enflasyonda zirveyi henüz görmemiş olabiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Genç girişimcilere müjde! 200 bin lira hibe geliyor

Genç girişimcilere müjde! 200 bin lira hibe geliyor

Sağlık Bakanlığı açıkladı 5 bin ilk okul mezunu alınacak

Sağlık Bakanlığı açıkladı 5 bin ilk okul mezunu alınacak

Altında büyük oyun: İçi taş dışı altın

Altında büyük oyun: İçi taş dışı altın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

KSO/Zeytinoğlu: Enflasyonda zirveyi henüz görmemiş olabiliriz

KSO/Zeytinoğlu: Enflasyonda zirveyi henüz görmemiş olabiliriz

Şeker Piliç'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası'nın oldu

Şeker Piliç'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası'nın oldu

Zayıf TL yabancı yatırımcı için fırsat

Zayıf TL yabancı yatırımcı için fırsat

Coiny Pro lira ile işlem yapılan kripto para sayısını arttırmayı hedefliyor

Coiny Pro lira ile işlem yapılan kripto para sayısını arttırmayı hedefliyor

Türk turizminde dönüşüm: Turizm 4.0 Zirvesi

Türk turizminde dönüşüm: Turizm 4.0 Zirvesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.