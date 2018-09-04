FİNANS

Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 18:48 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.731 1,55 BIST SINAİ 125.224 -1,04 BIST GIDA, İÇECEK 106.582 -1,91 BIST TEKSTIL, DERİ 26.626 -0,08 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.152 -0,40 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.620 0,07 BIST TAŞ, TOPRAK 77.418 0,86 BIST METAL ANA 294.452 -3,00 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.957 0,88 BIST MADENCİLİK 61.883 -2,47 BIST HİZMETLER 66.622 -0,69 BIST ELEKTRİK 3.574 -0,61 BIST ULAŞTIRMA 166.261 -0,72 BIST TURİZM 6.889 -0,31 BIST TİCARET 165.372 -0,60 BIST İLETİŞİM 24.959 -1,18 BIST SPOR 36.890 -1,18 BIST İNŞAAT 83.040 1,26 BIST MALİ 95.569 -0,24 BIST BANKA 98.926 -0,28 BIST SİGORTA 281.610 -1,09 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.334 -4,55 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.188 -0,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.157 -0,58 BIST TEKNOLOJİ 104.255 -1,41 BIST BİLİŞİM 18.705 0,75 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.107 -0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNER'Gözlerimi senden alamıyorum''Gözlerimi senden alamıyorum'
Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğizHisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz
Finans dışı şirketlerin döviz pozisyon açığı 215.904 milyar dolara gerilediFinans dışı şirketlerin döviz pozisyon açığı 215.904 milyar dolara geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi sonuçlandı

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi sonuçlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı açıkladı! 500 milyon liralık destek geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı açıkladı! 500 milyon liralık destek geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz

Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz

Finans dışı şirketlerin döviz pozisyon açığı 215.904 milyar dolara geriledi

Finans dışı şirketlerin döviz pozisyon açığı 215.904 milyar dolara geriledi

Çukurova Havalimanı alt yapısının yüzde 40 tamamlandı

Çukurova Havalimanı alt yapısının yüzde 40 tamamlandı

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur

AGRO Sivas 2018 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

AGRO Sivas 2018 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesine üç teklif verildi (2)

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesine üç teklif verildi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.