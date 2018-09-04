Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.731 1,55 BIST SINAİ 125.224 -1,04 BIST GIDA, İÇECEK 106.582 -1,91 BIST TEKSTIL, DERİ 26.626 -0,08 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.152 -0,40 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.620 0,07 BIST TAŞ, TOPRAK 77.418 0,86 BIST METAL ANA 294.452 -3,00 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.957 0,88 BIST MADENCİLİK 61.883 -2,47 BIST HİZMETLER 66.622 -0,69 BIST ELEKTRİK 3.574 -0,61 BIST ULAŞTIRMA 166.261 -0,72 BIST TURİZM 6.889 -0,31 BIST TİCARET 165.372 -0,60 BIST İLETİŞİM 24.959 -1,18 BIST SPOR 36.890 -1,18 BIST İNŞAAT 83.040 1,26 BIST MALİ 95.569 -0,24 BIST BANKA 98.926 -0,28 BIST SİGORTA 281.610 -1,09 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.334 -4,55 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.188 -0,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.157 -0,58 BIST TEKNOLOJİ 104.255 -1,41 BIST BİLİŞİM 18.705 0,75 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.107 -0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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