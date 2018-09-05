FİNANS

Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.993 0,51 BIST SINAİ 125.181 -0,03 BIST GIDA, İÇECEK 105.464 -1,05 BIST TEKSTIL, DERİ 26.521 -0,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.392 0,51 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.445 1,63 BIST TAŞ, TOPRAK 78.321 1,17 BIST METAL ANA 289.867 -1,56 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.488 -0,35 BIST MADENCİLİK 62.409 0,85 BIST HİZMETLER 66.298 -0,49 BIST ELEKTRİK 3.561 -0,37 BIST ULAŞTIRMA 168.735 1,49 BIST TURİZM 6.840 -0,71 BIST TİCARET 163.268 -1,27 BIST İLETİŞİM 24.560 -1,60 BIST SPOR 36.079 -2,20 BIST İNŞAAT 83.416 0,45 BIST MALİ 94.892 -0,71 BIST BANKA 97.298 -1,65 BIST SİGORTA 281.096 -0,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.401 -1,85 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.381 0,23 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.108 -0,15 BIST TEKNOLOJİ 104.109 -0,14 BIST BİLİŞİM 18.617 -0,47 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.310 0,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBirinci yaşa 50 kişilik parti!Birinci yaşa 50 kişilik parti!
İzmir'deki 'İş Günleri'ne yabancı ilgisiİzmir'deki 'İş Günleri'ne yabancı ilgisi
“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası’nda“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası’nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsada endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Yatırım gurusu'ndan Türk Lirası tavsiyesi

Yatırım gurusu'ndan Türk Lirası tavsiyesi

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'deki 'İş Günleri'ne yabancı ilgisi

İzmir'deki 'İş Günleri'ne yabancı ilgisi

“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası’nda

“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası’nda

Limak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülü

Limak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülü

İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı

İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı

Dövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdi

Dövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdi

Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.