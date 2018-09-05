Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.993 0,51 BIST SINAİ 125.181 -0,03 BIST GIDA, İÇECEK 105.464 -1,05 BIST TEKSTIL, DERİ 26.521 -0,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.392 0,51 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.445 1,63 BIST TAŞ, TOPRAK 78.321 1,17 BIST METAL ANA 289.867 -1,56 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.488 -0,35 BIST MADENCİLİK 62.409 0,85 BIST HİZMETLER 66.298 -0,49 BIST ELEKTRİK 3.561 -0,37 BIST ULAŞTIRMA 168.735 1,49 BIST TURİZM 6.840 -0,71 BIST TİCARET 163.268 -1,27 BIST İLETİŞİM 24.560 -1,60 BIST SPOR 36.079 -2,20 BIST İNŞAAT 83.416 0,45 BIST MALİ 94.892 -0,71 BIST BANKA 97.298 -1,65 BIST SİGORTA 281.096 -0,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.401 -1,85 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.381 0,23 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.108 -0,15 BIST TEKNOLOJİ 104.109 -0,14 BIST BİLİŞİM 18.617 -0,47 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.310 0,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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