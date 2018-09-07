Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.294 0,45 BIST SINAİ 125.168 -0,32 BIST GIDA, İÇECEK 107.683 1,20 BIST TEKSTIL, DERİ 26.954 0,52 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.111 0,89 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.580 -1,22 BIST TAŞ, TOPRAK 77.992 -0,94 BIST METAL ANA 289.238 0,50 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.267 -0,75 BIST MADENCİLİK 62.865 -1,46 BIST HİZMETLER 67.294 1,29 BIST ELEKTRİK 3.554 0,06 BIST ULAŞTIRMA 168.270 0,36 BIST TURİZM 6.897 0,50 BIST TİCARET 166.810 0,81 BIST İLETİŞİM 25.565 4,09 BIST SPOR 36.116 0,23 BIST İNŞAAT 81.971 -0,95 BIST MALİ 95.356 0,93 BIST BANKA 98.542 1,42 BIST SİGORTA 283.621 0,67 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.157 0,00 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.011 0,52 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.279 0,35 BIST TEKNOLOJİ 104.098 -0,11 BIST BİLİŞİM 18.679 0,15 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.282 0,76(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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