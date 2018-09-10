Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.891 -0,77 BIST SINAİ 123.261 -1,52 BIST GIDA, İÇECEK 105.728 -1,82 BIST TEKSTIL, DERİ 26.501 -1,68 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.569 -3,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.120 -0,40 BIST TAŞ, TOPRAK 76.147 -2,37 BIST METAL ANA 285.895 -1,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 126.238 -3,09 BIST MADENCİLİK 60.191 -4,25 BIST HİZMETLER 66.878 -0,62 BIST ELEKTRİK 3.487 -1,88 BIST ULAŞTIRMA 166.516 -1,04 BIST TURİZM 6.873 -0,36 BIST TİCARET 166.596 -0,13 BIST İLETİŞİM 25.512 -0,21 BIST SPOR 35.528 -1,63 BIST İNŞAAT 80.787 -1,44 BIST MALİ 92.941 -2,53 BIST BANKA 95.363 -3,23 BIST SİGORTA 276.944 -2,35 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.406 2,54 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.415 -1,92 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.640 -1,98 BIST TEKNOLOJİ 103.120 -0,94 BIST BİLİŞİM 18.263 -2,23 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.723 -2,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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