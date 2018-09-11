Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.837 -0,10 BIST SINAİ 124.308 0,85 BIST GIDA, İÇECEK 105.446 -0,27 BIST TEKSTIL, DERİ 26.341 -0,60 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.312 -0,55 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.331 1,95 BIST TAŞ, TOPRAK 75.920 -0,30 BIST METAL ANA 287.201 0,46 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.426 0,94 BIST MADENCİLİK 60.541 0,58 BIST HİZMETLER 67.699 1,23 BIST ELEKTRİK 3.470 -0,51 BIST ULAŞTIRMA 175.372 5,32 BIST TURİZM 6.705 -2,43 BIST TİCARET 167.935 0,80 BIST İLETİŞİM 25.172 -1,33 BIST SPOR 35.217 -0,88 BIST İNŞAAT 81.753 1,20 BIST MALİ 93.030 0,10 BIST BANKA 95.154 -0,22 BIST SİGORTA 272.013 -1,78 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.512 0,21 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.929 0,63 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.562 -0,25 BIST TEKNOLOJİ 103.906 0,76 BIST BİLİŞİM 18.092 -0,94 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.608 -0,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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