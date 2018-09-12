Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.212 -1,21 BIST SINAİ 124.475 0,13 BIST GIDA, İÇECEK 106.250 0,76 BIST TEKSTIL, DERİ 25.887 -1,72 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.837 -1,03 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.165 -0,14 BIST TAŞ, TOPRAK 75.339 -0,77 BIST METAL ANA 287.209 0,00 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.223 1,41 BIST MADENCİLİK 60.113 -0,71 BIST HİZMETLER 67.742 0,06 BIST ELEKTRİK 3.461 -0,25 BIST ULAŞTIRMA 175.704 0,19 BIST TURİZM 6.639 -0,99 BIST TİCARET 171.043 1,85 BIST İLETİŞİM 24.791 -1,51 BIST SPOR 34.995 -0,63 BIST İNŞAAT 79.521 -2,73 BIST MALİ 92.458 -0,61 BIST BANKA 93.564 -1,67 BIST SİGORTA 268.660 -1,23 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.355 -0,31 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.190 0,32 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.789 0,72 BIST TEKNOLOJİ 102.738 -1,12 BIST BİLİŞİM 17.763 -1,82 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.215 -1,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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