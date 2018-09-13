Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.883 1,31 BIST SINAİ 125.901 1,15 BIST GIDA, İÇECEK 109.370 2,94 BIST TEKSTIL, DERİ 26.489 2,32 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.223 0,84 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.052 0,77 BIST TAŞ, TOPRAK 76.546 1,60 BIST METAL ANA 288.746 0,54 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.488 0,98 BIST MADENCİLİK 62.142 3,38 BIST HİZMETLER 70.127 3,52 BIST ELEKTRİK 3.516 1,60 BIST ULAŞTIRMA 177.515 1,03 BIST TURİZM 6.734 1,42 BIST TİCARET 176.333 3,09 BIST İLETİŞİM 26.761 7,95 BIST SPOR 35.683 1,96 BIST İNŞAAT 80.678 1,46 BIST MALİ 94.988 2,74 BIST BANKA 98.091 4,84 BIST SİGORTA 272.464 1,42 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.615 0,52 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.134 1,15 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.743 -0,15 BIST TEKNOLOJİ 104.030 1,26 BIST BİLİŞİM 18.230 2,63 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.200 -0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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