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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.069 2,29 BIST SINAİ 125.684 -0,17 BIST GIDA, İÇECEK 110.147 0,71 BIST TEKSTIL, DERİ 26.272 -0,82 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.561 0,73 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.697 1,42 BIST TAŞ, TOPRAK 75.693 -1,11 BIST METAL ANA 283.098 -1,96 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.308 -0,14 BIST MADENCİLİK 61.720 -0,68 BIST HİZMETLER 69.572 -0,79 BIST ELEKTRİK 3.536 0,55 BIST ULAŞTIRMA 173.562 -2,23 BIST TURİZM 6.751 0,26 BIST TİCARET 176.118 -0,12 BIST İLETİŞİM 26.523 -0,89 BIST SPOR 36.492 2,27 BIST İNŞAAT 79.738 -1,17 BIST MALİ 96.518 1,61 BIST BANKA 100.578 2,53 BIST SİGORTA 274.689 0,82 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.418 -0,39 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.916 0,94 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.795 0,16 BIST TEKNOLOJİ 104.849 0,79 BIST BİLİŞİM 18.395 0,90 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.210 0,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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