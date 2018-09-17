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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.454 0,73 BIST SINAİ 125.188 -0,39 BIST GIDA, İÇECEK 107.311 -2,57 BIST TEKSTIL, DERİ 26.830 2,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.660 0,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.271 -0,36 BIST TAŞ, TOPRAK 75.173 -0,69 BIST METAL ANA 285.444 0,83 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.233 -1,59 BIST MADENCİLİK 61.957 0,38 BIST HİZMETLER 70.215 0,92 BIST ELEKTRİK 3.572 1,02 BIST ULAŞTIRMA 173.330 -0,13 BIST TURİZM 6.831 1,18 BIST TİCARET 180.709 2,61 BIST İLETİŞİM 26.363 -0,60 BIST SPOR 36.554 0,17 BIST İNŞAAT 80.353 0,77 BIST MALİ 95.301 -1,26 BIST BANKA 98.161 -2,40 BIST SİGORTA 276.262 0,57 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.975 -0,88 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.589 -0,39 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.928 0,42 BIST TEKNOLOJİ 105.116 0,25 BIST BİLİŞİM 18.393 -0,01 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.900 3,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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