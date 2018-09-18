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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.023 -0,81 BIST SINAİ 125.132 -0,05 BIST GIDA, İÇECEK 108.454 1,06 BIST TEKSTIL, DERİ 27.163 1,24 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.541 -0,26 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.342 -0,79 BIST TAŞ, TOPRAK 75.253 0,11 BIST METAL ANA 284.485 -0,34 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.660 1,11 BIST MADENCİLİK 62.032 0,12 BIST HİZMETLER 70.889 0,96 BIST ELEKTRİK 3.602 0,84 BIST ULAŞTIRMA 178.126 2,77 BIST TURİZM 6.812 -0,28 BIST TİCARET 180.707 0,00 BIST İLETİŞİM 26.503 0,53 BIST SPOR 36.432 -0,33 BIST İNŞAAT 81.469 1,39 BIST MALİ 96.034 0,77 BIST BANKA 98.978 0,83 BIST SİGORTA 279.173 1,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.176 -1,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.415 0,99 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.777 -0,47 BIST TEKNOLOJİ 107.263 2,04 BIST BİLİŞİM 18.691 1,62 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.738 -0,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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