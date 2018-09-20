Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.145 -0,42 BIST SINAİ 125.821 -0,58 BIST GIDA, İÇECEK 109.020 -0,35 BIST TEKSTIL, DERİ 27.457 -0,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.352 -0,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.912 -1,70 BIST TAŞ, TOPRAK 74.839 -0,84 BIST METAL ANA 286.841 -0,22 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.206 -0,76 BIST MADENCİLİK 66.972 5,71 BIST HİZMETLER 71.523 1,03 BIST ELEKTRİK 3.585 -0,73 BIST ULAŞTIRMA 177.309 -1,54 BIST TURİZM 6.934 1,73 BIST TİCARET 182.964 2,41 BIST İLETİŞİM 27.118 2,38 BIST SPOR 36.570 0,44 BIST İNŞAAT 81.680 0,66 BIST MALİ 98.137 -1,37 BIST BANKA 102.378 -2,77 BIST SİGORTA 276.307 -0,87 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.499 0,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.582 0,55 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.869 -2,63 BIST TEKNOLOJİ 105.425 -1,62 BIST BİLİŞİM 18.587 -0,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.620 -2,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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