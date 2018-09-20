FİNANS

Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.145 -0,42 BIST SINAİ 125.821 -0,58 BIST GIDA, İÇECEK 109.020 -0,35 BIST TEKSTIL, DERİ 27.457 -0,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.352 -0,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.912 -1,70 BIST TAŞ, TOPRAK 74.839 -0,84 BIST METAL ANA 286.841 -0,22 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.206 -0,76 BIST MADENCİLİK 66.972 5,71 BIST HİZMETLER 71.523 1,03 BIST ELEKTRİK 3.585 -0,73 BIST ULAŞTIRMA 177.309 -1,54 BIST TURİZM 6.934 1,73 BIST TİCARET 182.964 2,41 BIST İLETİŞİM 27.118 2,38 BIST SPOR 36.570 0,44 BIST İNŞAAT 81.680 0,66 BIST MALİ 98.137 -1,37 BIST BANKA 102.378 -2,77 BIST SİGORTA 276.307 -0,87 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.499 0,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.582 0,55 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.869 -2,63 BIST TEKNOLOJİ 105.425 -1,62 BIST BİLİŞİM 18.587 -0,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.620 -2,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNER"Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?""Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?"
TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyorTİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladıEdremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu

Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu

Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz

Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.