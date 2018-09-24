FİNANS

Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 18:34 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.767 2,64 BIST SINAİ 128.351 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 109.264 0,50 BIST TEKSTIL, DERİ 27.843 0,18 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.829 0,53 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.787 0,17 BIST TAŞ, TOPRAK 76.041 1,08 BIST METAL ANA 290.640 -0,66 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.156 0,26 BIST MADENCİLİK 69.503 3,88 BIST HİZMETLER 72.886 0,14 BIST ELEKTRİK 3.651 0,03 BIST ULAŞTIRMA 187.053 3,32 BIST TURİZM 7.009 0,84 BIST TİCARET 183.796 -1,26 BIST İLETİŞİM 27.344 -1,15 BIST SPOR 36.303 -0,53 BIST İNŞAAT 80.617 -0,77 BIST MALİ 103.648 3,62 BIST BANKA 111.587 6,30 BIST SİGORTA 276.925 0,26 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.219 1,45 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.046 1,25 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.398 1,00 BIST TEKNOLOJİ 108.539 1,75 BIST BİLİŞİM 18.766 -0,06 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.440 1,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Afyonfest Turizm Zirvesi yapıldıAfyonfest Turizm Zirvesi yapıldı
Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman olduFinansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Apple'ın patronu Tim Cook'tan iPhone fiyatlarıyla ilgili açıklama

Apple'ın patronu Tim Cook'tan iPhone fiyatlarıyla ilgili açıklama

Gübre fiyatına indirim

Gübre fiyatına indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afyonfest Turizm Zirvesi yapıldı

Afyonfest Turizm Zirvesi yapıldı

Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman oldu

Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman oldu

Olmuksan: 20 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz

Olmuksan: 20 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz

Edremit Körfezi’nde ilk zeytinyağı sıkıldı

Edremit Körfezi’nde ilk zeytinyağı sıkıldı

Betam / Suriyeli gençlere göre iş hayatında ayrımcılık yapılıyor

Betam / Suriyeli gençlere göre iş hayatında ayrımcılık yapılıyor

MB / Reel kesim güven endeksi Eylül’de 6.8 puan geriledi

MB / Reel kesim güven endeksi Eylül’de 6.8 puan geriledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.