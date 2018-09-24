Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.767 2,64 BIST SINAİ 128.351 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 109.264 0,50 BIST TEKSTIL, DERİ 27.843 0,18 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.829 0,53 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.787 0,17 BIST TAŞ, TOPRAK 76.041 1,08 BIST METAL ANA 290.640 -0,66 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.156 0,26 BIST MADENCİLİK 69.503 3,88 BIST HİZMETLER 72.886 0,14 BIST ELEKTRİK 3.651 0,03 BIST ULAŞTIRMA 187.053 3,32 BIST TURİZM 7.009 0,84 BIST TİCARET 183.796 -1,26 BIST İLETİŞİM 27.344 -1,15 BIST SPOR 36.303 -0,53 BIST İNŞAAT 80.617 -0,77 BIST MALİ 103.648 3,62 BIST BANKA 111.587 6,30 BIST SİGORTA 276.925 0,26 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.219 1,45 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.046 1,25 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.398 1,00 BIST TEKNOLOJİ 108.539 1,75 BIST BİLİŞİM 18.766 -0,06 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.440 1,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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