Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.917 0,27 BIST SINAİ 128.399 0,04 BIST GIDA, İÇECEK 110.358 1,00 BIST TEKSTIL, DERİ 27.374 -1,68 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.796 -0,07 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.341 0,46 BIST TAŞ, TOPRAK 75.918 -0,16 BIST METAL ANA 287.628 -1,04 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.984 0,63 BIST MADENCİLİK 69.886 0,55 BIST HİZMETLER 72.789 -0,13 BIST ELEKTRİK 3.624 -0,73 BIST ULAŞTIRMA 183.932 -1,67 BIST TURİZM 6.916 -1,32 BIST TİCARET 185.231 0,78 BIST İLETİŞİM 27.480 0,50 BIST SPOR 35.800 -1,38 BIST İNŞAAT 80.700 0,10 BIST MALİ 102.953 -0,67 BIST BANKA 109.901 -1,51 BIST SİGORTA 276.028 -0,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.537 -1,36 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.526 0,55 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.889 -1,57 BIST TEKNOLOJİ 109.367 0,76 BIST BİLİŞİM 18.567 -1,06 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.343 -0,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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