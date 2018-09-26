Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.761 -0,28 BIST SINAİ 127.865 -0,42 BIST GIDA, İÇECEK 110.499 0,13 BIST TEKSTIL, DERİ 27.754 1,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.563 -0,49 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.443 0,08 BIST TAŞ, TOPRAK 75.488 -0,57 BIST METAL ANA 281.428 -2,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.213 0,92 BIST MADENCİLİK 70.592 1,01 BIST HİZMETLER 73.112 0,44 BIST ELEKTRİK 3.629 0,13 BIST ULAŞTIRMA 186.978 1,66 BIST TURİZM 6.935 0,26 BIST TİCARET 186.724 0,81 BIST İLETİŞİM 27.202 -1,01 BIST SPOR 35.760 -0,11 BIST İNŞAAT 80.063 -0,79 BIST MALİ 102.689 -0,26 BIST BANKA 111.269 1,25 BIST SİGORTA 275.631 -0,14 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.418 -0,24 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.738 -2,02 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.709 -0,56 BIST TEKNOLOJİ 108.514 -0,78 BIST BİLİŞİM 18.439 -0,69 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.187 -0,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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