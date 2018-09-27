Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.881 0,22 BIST SINAİ 128.135 0,21 BIST GIDA, İÇECEK 111.975 1,34 BIST TEKSTIL, DERİ 27.722 -0,11 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.863 0,63 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.634 -1,50 BIST TAŞ, TOPRAK 75.387 -0,13 BIST METAL ANA 287.029 1,99 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.986 0,58 BIST MADENCİLİK 69.003 -2,25 BIST HİZMETLER 73.788 0,92 BIST ELEKTRİK 3.649 0,56 BIST ULAŞTIRMA 186.152 -0,44 BIST TURİZM 6.987 0,75 BIST TİCARET 191.010 2,30 BIST İLETİŞİM 27.277 0,28 BIST SPOR 35.956 0,55 BIST İNŞAAT 81.471 1,76 BIST MALİ 104.762 2,02 BIST BANKA 115.405 3,72 BIST SİGORTA 277.484 0,67 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.304 -0,23 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.105 0,42 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.714 0,02 BIST TEKNOLOJİ 110.210 1,56 BIST BİLİŞİM 18.833 2,14 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.976 -0,95(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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