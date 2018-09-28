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Borsada endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.170 -1,30 BIST SINAİ 126.726 -1,10 BIST GIDA, İÇECEK 109.998 -1,76 BIST TEKSTIL, DERİ 28.479 2,73 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.334 0,99 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.416 -1,03 BIST TAŞ, TOPRAK 74.450 -1,24 BIST METAL ANA 282.249 -1,67 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.736 -0,93 BIST MADENCİLİK 70.034 1,49 BIST HİZMETLER 73.627 -0,22 BIST ELEKTRİK 3.654 0,13 BIST ULAŞTIRMA 185.779 -0,20 BIST TURİZM 7.059 1,04 BIST TİCARET 189.620 -0,73 BIST İLETİŞİM 27.358 0,30 BIST SPOR 35.847 -0,30 BIST İNŞAAT 80.467 -1,23 BIST MALİ 105.100 0,32 BIST BANKA 116.721 1,14 BIST SİGORTA 275.993 -0,54 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.858 1,12 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.425 -0,78 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.936 0,70 BIST TEKNOLOJİ 109.534 -0,61 BIST BİLİŞİM 18.903 0,37 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.057 0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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