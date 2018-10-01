Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.006 -0,30 BIST SINAİ 125.768 -0,76 BIST GIDA, İÇECEK 109.094 -0,82 BIST TEKSTIL, DERİ 28.289 -0,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.572 0,49 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.129 -1,95 BIST TAŞ, TOPRAK 73.229 -1,64 BIST METAL ANA 281.807 -0,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.320 0,44 BIST MADENCİLİK 70.503 0,67 BIST HİZMETLER 73.031 -0,81 BIST ELEKTRİK 3.614 -1,09 BIST ULAŞTIRMA 181.529 -2,29 BIST TURİZM 7.011 -0,69 BIST TİCARET 188.366 -0,66 BIST İLETİŞİM 27.532 0,64 BIST SPOR 35.056 -2,21 BIST İNŞAAT 80.267 -0,25 BIST MALİ 102.657 -2,32 BIST BANKA 112.565 -3,56 BIST SİGORTA 278.130 0,77 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.295 -1,13 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.341 -1,25 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.741 -0,61 BIST TEKNOLOJİ 110.331 0,73 BIST BİLİŞİM 19.491 3,12 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.174 0,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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