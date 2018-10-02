Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ53.297-1,31BIST SINAİ126.0310,21BIST GIDA, İÇECEK109.6920,55BIST TEKSTIL, DERİ28.286-0,01BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM47.346-2,52BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK115.039-0,08BIST TAŞ, TOPRAK72.646-0,80BIST METAL ANA284.6281,00BIST METAL EŞYA, MAKİNA134.126-0,14BIST MADENCİLİK70.248-0,36BIST HİZMETLER72.465-0,77BIST ELEKTRİK3.589-0,72BIST ULAŞTIRMA176.435-2,81BIST TURİZM7.0530,60BIST TİCARET187.612-0,40BIST İLETİŞİM27.6450,41BIST SPOR34.672-1,10BIST İNŞAAT80.3460,10BIST MALİ101.827-0,81BIST BANKA110.666-1,69BIST SİGORTA278.6690,19BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG49.4050,22BIST HOLDİNG VE YATIRIM85.5490,24BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.31.494-0,78BIST TEKNOLOJİ109.763-0,51BIST BİLİŞİM19.457-0,18BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.22.092-0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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