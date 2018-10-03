Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.182 -0,22 BIST SINAİ 125.249 -0,62 BIST GIDA, İÇECEK 109.486 -0,19 BIST TEKSTIL, DERİ 27.672 -2,17 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.595 -1,59 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.970 0,81 BIST TAŞ, TOPRAK 71.721 -1,27 BIST METAL ANA 279.849 -1,68 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.590 -1,15 BIST MADENCİLİK 69.315 -1,33 BIST HİZMETLER 72.396 -0,10 BIST ELEKTRİK 3.564 -0,67 BIST ULAŞTIRMA 173.277 -1,79 BIST TURİZM 7.000 -0,75 BIST TİCARET 189.912 1,23 BIST İLETİŞİM 27.650 0,02 BIST SPOR 34.134 -1,55 BIST İNŞAAT 79.514 -1,04 BIST MALİ 100.149 -1,65 BIST BANKA 108.050 -2,36 BIST SİGORTA 281.723 1,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.421 0,03 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.727 -0,96 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.047 -1,42 BIST TEKNOLOJİ 108.260 -1,37 BIST BİLİŞİM 19.203 -1,30 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.976 -0,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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